Keten tohumu suyu kanserden koruyor!

Keten tohumu, sağlık açısından kendi başına oldukça faydalı bir besindir. Peki, keten tohumu suyunun da birçok hastalığa şifa sağladığını biliyor muydunuz? İşte keten tohumu suyunun harikalar yaratan faydaları…

Oldukça fonksiyonel ve neredeyse her alanda kullanılan keten tohumunun sağlık açısından bi çok hastalığa iyi geldiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda vücut için oldukça faydalı olan keten tohumunun bazı risk faktörlerinin ya da hastalıkların azaltılmasına ve önlenmesine de yardımcı oluyor. Twitter

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Omega 3 açısından zengin olan keten tohumu, kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Keten tohumunun içerisinde yer alan bir takım mineraller, DNA’yı ve lipozomları korur. Üstelik antioksidan ve kanser önleyici etkileri vardır. Kalın bağırsak kanseri riskini azalttığı bilinmektedir.

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Keten tohumu suyunun aynı zamanda kalp hastalıklarının ve farklı kanser türlerinin (meme, prostat, kolon vs) oluşmasını engellediği söylenmektedir. Malzemeler: - 1 bardak su - 1 çorba kaşığı keten tohumu Nasıl yapılır? Bir bardak sıcak suyun içerisine keten tohumunu ekleyin. 30 dk dinlenmeye bırakın. Su jelimsi bir kıvama dönüştüğünde içilmeye hazır hale gelmiş demektir. Twitter

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