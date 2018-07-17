Kerimcan Durmaz'ın adı mafyaya karıştırdı ifadeye çağırıldı

Sosyal medya fenomeni olarak adını duyuran ve DJ'lik yapan Kerimcan Durmaz'ın adı, Sarallar Grubu'na yönelik sürdürülen soruşmada yer aldı. Kendisiyle, sosyal medya üzerinden tartışan birini Sarallar üyesi birine şikayet etti. Kerimcan Durmaz, ifadeye çağırıldı.
İstanbul’da bir hafta önce Sarallar grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da ifade verdi. İddialara göre Durmaz, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden bir kişiyi Sarallar grubununun bir üyesine şikayet ederek ‘Kulağını çeker misiniz?’ dedi. Ancak iddialara göre Sarallar grubundaki görüştüğü kişi, Durmaz’ın isteğini yerine getirmedi. Polis, teknik takibe takılan bu detayı şüpheliye sorunca, Durmaz emniyette gelerek, Saral üyesinin dediğini yapmadığına yönelik tanık ifadesi verdi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bir hafta önce Savaş S.’nin aralarında bulunduğu Sarallar grubuna 4 ilde operasyon yaptı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
KERİMCAN DURMAZ’IN İLGİNÇ GÖRÜŞMESİ; Emniyette götürülen Sarallar, grubu ile ilgili çok yönlü çalışma başlatıldı. Yapılan soruşturmalarda ilginç bir detay ortaya çıktı. Ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın ismi soruşturma kapsamında yer aldı. İddialara göre Durmaz, sosyal medya profilinden biriyle tartıştı. Ve kendisine hakaretler eden bu kişiyi, Saralar grubunun bir üyesine şikayet ederek ‘Bu şahsın kulağını çeker misiniz?’ dedi.
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