Kerimcan Durmaz'ın adı mafyaya karıştırdı ifadeye çağırıldı

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Sarallar'a yönelik sürdürülen soruşma kapsamında ifadeye çağırıldı. Kerimcan Durmaz'ın, kendisiyle tartışan birini, Sarallar üyesi birine şikayet ettiği ortaya çıktı.

Kerimcan Durmaz'ın adı mafyaya karıştırdı ifadeye çağırıldı

Sosyal medya fenomeni olarak adını duyuran ve DJ'lik yapan Kerimcan Durmaz'ın adı, Sarallar Grubu'na yönelik sürdürülen soruşmada yer aldı. Kendisiyle, sosyal medya üzerinden tartışan birini Sarallar üyesi birine şikayet etti. Kerimcan Durmaz, ifadeye çağırıldı.

118
Kerimcan Durmaz'ın adı mafyaya karıştırdı ifadeye çağırıldı

İstanbul’da bir hafta önce Sarallar grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da ifade verdi. İddialara göre Durmaz, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden bir kişiyi Sarallar grubununun bir üyesine şikayet ederek ‘Kulağını çeker misiniz?’ dedi. Ancak iddialara göre Sarallar grubundaki görüştüğü kişi, Durmaz’ın isteğini yerine getirmedi. Polis, teknik takibe takılan bu detayı şüpheliye sorunca, Durmaz emniyette gelerek, Saral üyesinin dediğini yapmadığına yönelik tanık ifadesi verdi.

218
Kerimcan Durmaz'ın adı mafyaya karıştırdı ifadeye çağırıldı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bir hafta önce Savaş S.’nin aralarında bulunduğu Sarallar grubuna 4 ilde operasyon yaptı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

318
Kerimcan Durmaz'ın adı mafyaya karıştırdı ifadeye çağırıldı

KERİMCAN DURMAZ’IN İLGİNÇ GÖRÜŞMESİ; Emniyette götürülen Sarallar, grubu ile ilgili çok yönlü çalışma başlatıldı. Yapılan soruşturmalarda ilginç bir detay ortaya çıktı. Ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın ismi soruşturma kapsamında yer aldı. İddialara göre Durmaz, sosyal medya profilinden biriyle tartıştı. Ve kendisine hakaretler eden bu kişiyi, Saralar grubunun bir üyesine şikayet ederek ‘Bu şahsın kulağını çeker misiniz?’ dedi.

418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro