Kerimcan Durmaz'ı darp etmişti! O saldırgan teslim oldu

2016 yılında gündeme bomba gibi oturan Kerimcan, Samsun'da sahne aldığı barda saldırıya uğramıştı. Apar topar İstanbul'a getirilip tedavi altına alınan Kerimcan Durmaz'ın şikayetçi olduğu ve birçok suçu bulunduğu ortaya çıkan saldırgan tutuklandı.

Samsun'da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama müzekkeresi bulunan ve birçok suçtan polis tarafından aranan Uğur D. (30), akşam saatlerinde Avukatı Özkan Güreş ile birlikte Samsun Adliyesine giderek teslim oldu. Twitter

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NE OLMUŞTU? Olaylı gecede her şey Kerimcan Durmaz'ın sahne aldığı yerde en ön sırada masa ayırtan dört kişinin mekandan ayrılma kararı almasıyla başlamıştı. Gençlerden biri giderken Kerimcan Durmaz'ın DJ masasına şişe fırlatıyor ve Kerimcan Durmaz panikle sokağa kaçıyor. Sokakta ise onu kırık şişe camları, palalarla bekleyen 15-17 yaş arasındaki gençlerle karşılaşıyor. Twitter

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Kerimcan Durmaz sokakta 20 kişinin arasında kalıp dayak yiyor ve kanlar içinde kalıyor. Durmaz'ın yakın bir arkadaşı duyduğu çığlıklar üzerine sokağa çıkıyor ve Kerimcan Durmaz'ı baygın bir halde buluyor. O sırada Kerimcan'ın arkadaşı ve asistanı da darbe alıyor. Ardından olay yerine polisler gelmeden saldırganlar kaçıyor. Twitter

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