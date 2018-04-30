Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal soluğu Marmaris'te aldı

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal’la mavi tura çıkıyor. Bildiğiniz üzere Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ dizisi reytinglerde istenen başarıyı gösterememiş ve 6. bölümle birlikte erken final kararı almıştı. Dizinin erken final yapmasıyla morali bozulan Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal’la mavi tura çıkmaya hazırlanıyor. İmirzalıoğlu, 30 yaşındaki Kobal ile soluğu Muğla'nın Marmaris ilçesinde aldı. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 43 yaşındaki İmirzalıoğlu bu tatille moral depolayarak kafa dağıtacak.

Meslektaşları Olgun Şimşek ve ailesiyle şu sıralar Bozburun’da vakit geçiren çift, daha sonra uzun bir tatil yapacak ve mavi tura da çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolleri Büşra Develi, Çetin Tekindor ve Ertan Saban’la paylaştığı ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’, yarın final bölümüyle ekranlara gelecek. Kobal’ın en son rol aldığı ‘Yüz Yüze’ dizisi de reyting kurbanı olmuş ve ikinci bölümde yayından kaldırılmıştı.