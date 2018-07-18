Kedicikler 'itirafçı' oldu! 40 savcı görevlendirildi anlatılanlar iğrenç

ADNAN Oktar'la birlikte 92 kişi savcılığa sevk edildi. Terör bürosundan 40 savcı Oktar ve elemanlarını sorgulamak için görevlendirildi. İşte gün boyu Adnan Hoca operasyonunda yaşananlar ve gözaltındaki kediciklerin son halleri...

Kedicikler 'itirafçı' oldu! 40 savcı görevlendirildi anlatılanlar iğrenç

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltındaki şüphelilerden aralarında Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli savcılığa çıkarıldı. Bu arada emniyet sorgularında bazı kediciklerin itirafçı olarak çok kritik bilgiler verdikleri ortaya çıktı. İstanbul başsavcılığı, Adnan Oktar ve Kedicikleri sorgulamak için 40 savcı görevlendirdi. Dosyada 20'yi aşkın çocuğun mağdur sıfatıyla ifadesi yer alırken, İsveç'ten gelen Serra M. isimli küçük kız, 9 yaşındayken Adnan Oktar'a annesi tarafından sunulduğunu anlattı. İşte Adnan Oktar operasyonunda ortaya çıkan son detaylar ve gün boyu yaşananlar...

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Kedicikler 'itirafçı' oldu! 40 savcı görevlendirildi anlatılanlar iğrenç

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sona eren aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 92 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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Kedicikler 'itirafçı' oldu! 40 savcı görevlendirildi anlatılanlar iğrenç

BAZI KEDİCİKLER İTİRAFÇI OLDU... Bu arada, şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.

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Kedicikler 'itirafçı' oldu! 40 savcı görevlendirildi anlatılanlar iğrenç

40 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ... Şüphelilerin ifade işlemleri için Çağlayan Adliyesi'ndeki Terör ve Organize Suçlar bürosundan çalışan 40 savcı görevlendirildi.

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