Kedicikler 'itirafçı' oldu! 40 savcı görevlendirildi anlatılanlar iğrenç

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltındaki şüphelilerden aralarında Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli savcılığa çıkarıldı. Bu arada emniyet sorgularında bazı kediciklerin itirafçı olarak çok kritik bilgiler verdikleri ortaya çıktı. İstanbul başsavcılığı, Adnan Oktar ve Kedicikleri sorgulamak için 40 savcı görevlendirdi. Dosyada 20'yi aşkın çocuğun mağdur sıfatıyla ifadesi yer alırken, İsveç'ten gelen Serra M. isimli küçük kız, 9 yaşındayken Adnan Oktar'a annesi tarafından sunulduğunu anlattı. İşte Adnan Oktar operasyonunda ortaya çıkan son detaylar ve gün boyu yaşananlar...
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sona eren aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 92 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
BAZI KEDİCİKLER İTİRAFÇI OLDU... Bu arada, şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.
40 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ... Şüphelilerin ifade işlemleri için Çağlayan Adliyesi'ndeki Terör ve Organize Suçlar bürosundan çalışan 40 savcı görevlendirildi.
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