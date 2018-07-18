Kedicikler 'itirafçı' oldu! 40 savcı görevlendirildi anlatılanlar iğrenç

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltındaki şüphelilerden aralarında Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli savcılığa çıkarıldı. Bu arada emniyet sorgularında bazı kediciklerin itirafçı olarak çok kritik bilgiler verdikleri ortaya çıktı. İstanbul başsavcılığı, Adnan Oktar ve Kedicikleri sorgulamak için 40 savcı görevlendirdi. Dosyada 20'yi aşkın çocuğun mağdur sıfatıyla ifadesi yer alırken, İsveç'ten gelen Serra M. isimli küçük kız, 9 yaşındayken Adnan Oktar'a annesi tarafından sunulduğunu anlattı. İşte Adnan Oktar operasyonunda ortaya çıkan son detaylar ve gün boyu yaşananlar...