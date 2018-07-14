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Kedicikler bu hale gelsin diye servet harcanmış!

Kedicikler bu hale gelsin diye servet harcanmış!

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun ardından "kedicik" olarak adlandırılan grup üyesi kadınların hemen hepsi bir dizi estetik ameliyat geçiriyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur ise bu estetik ameliyatların toplam fiyatının 60 - 70 bin Türk Lirası civarında olabildiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 10:48 - Güncelleme: 14-07-2018 10:48

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun ardından "kedicik" olarak adlandırılan grup üyesi kadınların hemen hepsi bir dizi estetik ameliyat geçiriyor.

Kendi televizyon kanalında yaptığı programda da yer alan kadınların meme, popo ve dudaklarında silikon bulunurken, elmacık kemikleri ise dolgu ile belirginleştiriliyor. Operasyon sonrası ortaya çıkan söylentilerde kediciklerin hep aynı doktorlar tarafından ameliyat edildiği iddia edilirken bu doktorların ise henüz kim olduğu bilinmiyor.

"ESTETİK OPERASYONLARIN FİYATI 60 - 70 BİN TÜRK LİRASI"
DHA'ya konuşan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur ise bu estetik ameliyatların toplam fiyatının hastane, doktora ve hastaya göre farklılık göstermekle birlikte yaklaşık olarak 60 - 70 bin Türk Lirası civarında olabildiğini söyledi.

İKİ ŞEKİLDE HİZMET VERİLİYORMUŞ
Son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin de daha fazla takipçi toplayabilmek için ameliyatlara başvurduğunu söyleyen Cihantimur şunları söyledi: "Estetik cerrahide insanlara 2 şekilde hizmet veriliyor. Birincisi gerçekten kendisini iyi hissetmesi için estetik operasyona ihtiyaç duyan hastalar. İkincisi ise bir amaç için kendilerini sahte bir görüntüye kavuşturmak isteyen insanlar oluyor. Onlar bize geldiğinde yapmak istedikleri operasyona psikolojik olarak kararlı ve hazırlıklı olduğuna inanırsak elbette o operasyonları da gerçekleştirebiliyoruz. Ancak kaburga aldırmak gibi yurtdışında yapılan, çok radikal ameliyatları yapmıyoruz. Özellikle Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında dikkat çekmek için, değişik operasyonlar yapmak isteyen kişilere de istediklerini yapıyoruz. Bu tür operasyonların neden popüler olduğunu söylememiz gerekirse çok takipçisi olan kullanıcıların 'sahte'  görüntüsü olanlar olduğunu görüyoruz. Bu da ameliyat isteğini tetikliyor. Böyle bir operasyonun maliyeti de az değil. Burun, dudak, şakak kemiği, meme, vücut estetiği gibi birçok operasyon yaptırmak ortalama 60-70 bin Türk Lirası'na mal olabilir."

"ÇOK FAZLA ESTETİK AMELİYAT DOĞRU DEĞİL"
Şov dünyası dışında, normal insanların çok fazla estetik operasyon yaptırmanın doğru olmadığını da belirten Op. Dr. Cihantimur, "Muayeneye gelen 10 kişiden 8'i estetik ameliyattan vazgeçer. Kendisinin bakış açısını değiştirmesi gerektiğini öğütleyerek hastaları gönderiyoruz çoğu zaman. Nereden bakarsanız bakın her ameliyatın riskleri var. Eğer gireceğimiz risk alacağımız sonuca değerse o riske giriyoruz. 'Burnumun ucu birazcık daha kalksın' diyenler için o tip risklere girmiyoruz."

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Kaynak : DHA

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