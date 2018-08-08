GİRESUN’da doktor olarak görev yapan Murat Tokaç, tarafından çekilen görüntü Yağlıdere ilçesine bağlı Ömerli köyüne meydana geldi. Eşini köye bıraktıktan sonra geri dönüş yolunda karşılaştığı yılan ve kedinin ‘ölüm dansı’ olarak bilinen kavgası yaklaşık 5 dakika sürdü. Ölüm dansından kedi galip çıkarken büyüklüğü ve görüntüsü ile korkutan yılan ise öldü.
Yavrusunu yılana kaptırmamak için böyle mücadele etti!
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: Bu anları cep telefonu ile anbean kaydeden Tokaç, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Kedi ve yılanın 'ölüm dansı' sosyal medyayı salladı! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER