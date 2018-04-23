Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor

İstanbul’da bir öğretmenin ayağı kırık halde bulduktan sonra sahiplenerek ‘Dost’ ismini verdiği köpekle, ‘Zıp zıp’ isimli kedinin dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor. Uzun süredir aynı evde yaşayan kedi ile köpek bir an olsun birbirinden ayrılmıyor. Doğasında düşmanlık olmasına rağmen beraber yemek yiyen ve sürekli birlikte oyunlar oynayan kedi ile köpek görenleri şaşırtıyor. Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu sahibi tarafından cep telefonuna kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde sürekli oyun oynamak isteyen kedinin, köpeğin üzerine atlaması ve köpeğin kediden kurtulmak için zekice bir hareketle oturduğu battaniyeyi kedinin üzerine kapattığı görülüyor.