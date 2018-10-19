Kayseri'de korkunç kaza 4 can aldı

Kayseri'de bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 38 JA 364 plakalı otomobil takla attı. Kazada 3 yaşındaki K.H.K, 35 yaşındaki A.K. ve K.O, 23 yaşındaki S.K. hayatını kaybetti, S.A. (37) ise yaralandı.
Kazada ağır yaralanan S.A, olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.
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