Kayseri'de bulunmuştu içinden çıkanlar şoke etti!

KAYSERİ'de, bir oto yıkamacının bahçesinde yapılan kaçak kazıda bulunduğu belirlenen Roma Dönemi'ne ait lahitin kapağı açıldı. Mezarın içinden insan kemikleri, kafatasları, gözyaşı şişesi ve bilezik çıktı. Vali Süleyman Kamçı, "Bir aile mezarlığı olduğunu düşünüyoruz. Daha arka taraflarda başka eserler de çıkabilir. Artık burası bir araştırma alanı oldu. Kral mezarı değil. Çünkü kral mezarları mermerden oluyormuş" ifadelerini kullandı.

