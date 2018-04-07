Kaynanalar'ın 'Tijen'i' Sevda Aydan toprağa verildi

Bir dönem ilgiyle izlenen 'Kaynanalar' isimli televizyon dizisinde canlandırdığı 'Tijen' karakteriyle hafızalara kazınan, eski milli basketbolcu Efe Aydan ile tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'ın annesi olan; oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, geçen 13 Mart'tan bu yana demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü Alsancak Devlet Hastanesi'nde, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ölümü üzüntü yaratan Aydan için bugün öğlende, İzmir'in Alsancak semtindeki Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanatçının oğlu Efe Aydan, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ve Tacettin Bayır ile yakınları ve sevenleri katıldı. Diğer oğlu Ege Aydan ise, yurt dışında dizi çekiminde olduğu için annesinin cenaze törenine katılamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu da, cenazeye çelenk gönderdi.

