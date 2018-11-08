Kaymakamlık binasında korkunç olay! Acun Ilıcalı ile fotoğrafı varmış

İSTANBUL Bayrampaşa'da kaymakamlık binası yakınında bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde bugün öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 1 yıllık polis memuru Naciye Ataş, girdiği bunalım sonucu beylik silahıyla intihar girişiminde bulundu. Genç polis tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli Naciye Ataş isimli kadın polis öğle saatlerinde görev yaptığı şubede beylik tabancasını kendisine doğrultup ateşleyerek intihar etti.
Silah sesine koşan arkadaşları tarafından kanlar içerisinde bulunan kadın polis, Vakıf Gureba hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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