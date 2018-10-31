Kayıp Sevgi'nin cesedi bulundu! Annesine bıraktığı not şaşırttı

KİM BU AHMET BEY? Anne, polislere kızının evde kendisi için 'Ben gidiyorum artık. Ben size dedim. Yeter artık diye. Anne ben sana demiştim ya, o baraj benim mezarım olacak diye. Neyse. Ahmet bey 1 kilo kına al yak' yazılı not bıraktığını belirtti. Ummuhan K., notta geçen 'Ahmet'in kim olduğunu bilmediğini söyledi.