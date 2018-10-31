Kayıp Sevgi'nin cesedi bulundu! Annesine bıraktığı not şaşırttı

KÜTAHYA'da 'Bakkala gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra kayıplara karışan Sevgi Ç.'nin (14) kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı'nda cesedi bulundu.

Kayıp Sevgi'nin cesedi bulundu! Annesine bıraktığı not şaşırttı

Kütahya'da iki gündür kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Sevgi'den kötü haber geldi. Bahçelievler Mahallesi Güngörmüş Sokak'ta eşinden bir süre önce boşanan annesi Ummuhan K. ile birlikte oturan Sevgi Ç., geçen 27 Ekim'de bakkala gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ummuhan K., kızının eve dönmeyip ortadan kaybolması üzerine durumu polise bildirdi.

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Kayıp Sevgi'nin cesedi bulundu! Annesine bıraktığı not şaşırttı

KİM BU AHMET BEY? Anne, polislere kızının evde kendisi için 'Ben gidiyorum artık. Ben size dedim. Yeter artık diye. Anne ben sana demiştim ya, o baraj benim mezarım olacak diye. Neyse. Ahmet bey 1 kilo kına al yak' yazılı not bıraktığını belirtti. Ummuhan K., notta geçen 'Ahmet'in kim olduğunu bilmediğini söyledi.

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Kayıp Sevgi'nin cesedi bulundu! Annesine bıraktığı not şaşırttı

Polisler kent merkezinde kayıp kızı arama çalışmalarını sürdürürken, devriye gezen jandarma ekipleri de bugün öğle saatlerinde Enne Barajı'nda Sevgi Ç.'nin cesedini buldu.

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Kayıp Sevgi'nin cesedi bulundu! Annesine bıraktığı not şaşırttı

CEPLERİNDE TAŞLAR BULUNDU
Kıyıya yakın su üstünde olan ceset, jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Sevgi Ç.'nin kot pantolon ve montunun ceplerinde taşlar bulundu.

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