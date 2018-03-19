Kayıp Malezya uçağı hakkında şok gelişme bulundu mu?

2014 yılında 239 kişiyle beraber karanlığa gömülen ver bir daha haber alınamayan kayıp Malezya uçağı hakkıdna bulunduğuna dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Araştırmacı Peter McMahon, Google Maps'te yaptığı araştırmalarla uçağı bulduğunu iddia etti.

2014 yılında 239 kişiyle beraber karanlığa gömülen ver bir daha haber alınamayan kayıp Malezya uçağı hepimizin akıllarında hala. Hem hala uçağa ne olduğu hem de 239 kişinin tekinin ölüsünden bile haber alınmaması, uçak hakkında tüm gizemi daha da körüklendiriyor. Şimdi de 4 yıldrı kayıp olan Malezya uçağının bulunduğu iddia ediliyor. Twitter

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2014 yılında gizemli bir şekilde kaybolan ve hala gizemi süren Malezya uçağına ne olduğu merak edilmeye devam ediyor. Bu konuyla ilgili son günlerde ise önemli haberler gelmeye başladı. Belirtilene göre 25 yıllık deneyimli bir araştırmacı Peter McMahon, Google Maps'te yaptığı araştırmalarla kayıp Malezya uçağını bulduğunu söylüyor.



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2014 YILI UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN; Uzun süredir araştırmalarda bulunan Avustralyalı McMahon, Google Maps'teki uydu görüntülerini uzun bir süredir araştırıyor. Bu araştırmalar sonucunda ise sürpriz bir şekilde kaybolan Malezya uçağının enkaz görüntülerine rastlamış. Bu görüntülerin ise 2014 yılında kaydedildiği görülebiliyor.



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