Kaybolan bebeğin imdadına kadın otobüs şoförü yetişti!

ABD’de kadın bir otobüs sürücüsü, yol kenarında yürümekte olan bir bebeği görünce otobüsü durdurdu. Kaybolduğu anlaşılan bebeği otobüse götürdü. Direksiyona geçip otobüsü çalıştırdığında ise bebek kucağında uyudu.

Kaybolan bebeğin imdadına kadın otobüs şoförü yetişti!

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee şehrinde, büyük Türk şairi Nazım Hikmet'in, 'Büyük insanlık' şiirinde mısralara döktüğü, "Ama umudu var büyük insanlığın umutsuz yaşanmıyor" cümlesince bir olay yaşandı. Seyir halindeki otobüsün kadın sürücüsü Irena Ivic, kaldırım kenarında, tek başına yürüyen bir bebek gördü.

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Kaybolan bebeğin imdadına kadın otobüs şoförü yetişti!

KURTARICISININ KOLLARINDA UYUDU
DHA'da yer alan habere göre üzerinde sadece bebek tulumu olan ve yalın ayak yürüyen bebeği fark eden kadın sürücü, otobüsü durdurup ağlayan bebeğin yanına doğru koştu. Kadın sürücü, bebeği kucaklayıp, hemen otobüse geri döndü. Kadın sürücü bebeği kucağına alıp, bir yandan da yetkililere bilgi verirken; bir yolcu üzerindeki montu çıkararak bebeğin üzerini örttü. Kadın sürücünün kucağında bir süre uyuyan bebek, ihbar sonrası otobüsün yanına gelen itfaiye ve polis ekiplerince teslim alınarak babasına verildi.

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Kaybolan bebeğin imdadına kadın otobüs şoförü yetişti!

BEBEĞİ ANNESİ UNUTMUŞ
Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, bebeğin sadece üşümüş ve korkmuş olduğu, herhangi bir zarar görmediği duyuruldu. Bebeğin, annesi ile birlikte dışarı çıktığı ancak psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen annenin, bebeği unuttuğu; bebeğin ise annesinin yanından ayrılarak kısa sürede kaybolduğu belirtildi.

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Kaybolan bebeğin imdadına kadın otobüs şoförü yetişti!

ÇALIŞTIĞI FİRMA PLAKET VERDİ
Olay sonrası otobüs şoförü, çalıştığı firma yetkilisi ile birlikte kısa bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda sorulara geçilmeden önce konuşma yapan firma yetkilisi, kadın sürücüye bu insancıl hareketinden dolayı bir plaket takdim etti.

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