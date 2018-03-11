Kayahan'ın eşi İpek Açar evleniyordu herkesi şoke eden haber geldi

Rahmetli sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar, müziyen Alper Kömürcü ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yüzükleri takan ve evlilik yolun ilerleyen İpek Açar'dan herkesi şoke eden bir haber geldi.

Kayahan'ın eşi İpek Açar evleniyordu herkesi şoke eden haber geldi

Usta müzisyen Kayahan'ın ölümünden sonra eşi İpek Açar, uzun bir süre sessizliğini korumuş, kendisini sadece Kayahan için düzenlenen gecelere adamıştı. Ayrıca aynı dönem Kayahan'ın kızıyla olan miras sorunlarıyla uğramıştı. İpek Açar 2 yıl sonra kalbini yeni bir aşka açtı.

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Kayahan'ın eşi İpek Açar evleniyordu herkesi şoke eden haber geldi

İkili yüzükleri takmıştı ve evlilik yolun ilerliyorlardı. İpek Açar ile Alper Kömürcü, ortak bir kararla ilişkilerini sonlandırdı. Bu haber magazin camiasını şoke etti.

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Kayahan'ın eşi İpek Açar evleniyordu herkesi şoke eden haber geldi

Temizmagazin.com'da yer alan habere göre; İpek Açar, biten ilişkisi hakkında, "Evet, Alper Bey ile birlikteliğimizi sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuz her zaman devam edecektir. Daha da önemlisi kendisi kıymetli bir müzik insanıdır, birlikte çalışmalarımız, konserlerimiz sürecek. Şimdiye kadar ilişkimize olan desteğiniz, sevginiz için sonsuz teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Bu hayattaki nefesimiz sayılı, umarım tüm güzellikler mutluluklar hepimiz ile olur" dedi.

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Kayahan'ın eşi İpek Açar evleniyordu herkesi şoke eden haber geldi

İkili, Mart 2017'de “İyi Ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri”nin çalışmaları esnasında tanışmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında birlikte sahneye çıkan Açar ile Kömürcü'nün, nişan yüzüğü takması gözlerden kaçmamıştı.

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