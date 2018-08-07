Kavurucu sıcaklarda kalp sağlığınızı koruyan 9 altın kural!

Sağlıklı bireyler için bile oldukça zorlayıcı olan sıcak ve nemli hava özellikle kalp hastalarında ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Cildin kan dolaşımı, vücut ısısını sabit tutan en önemli mekanizmalardan biri. Bu sistem terlemeyle vücudu serinletmek amacıyla cilde kan pompalamaya çalıştığı için kalbin iş yükünü arttırıyor. Bunun yanı sıra terleme sonucu oluşan sıvı kaybı nedeniyle kanın akışkanlığı azaldığı için kalp daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Bu tablo sağlıklı kişiler tarafından tolere edilebilirken kalp damar hastalarında ise yüksek tansiyon, ritim bozukluğu, daha da önemlisi kalp krizine yol açabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Erdim kalp hastalarının kavurucu sıcaklara karşı almaları gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.