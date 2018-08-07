Kavurucu sıcaklarda kalp sağlığınızı koruyan 9 altın kural!

Kavurucu sıcaklar kalp hastalarının yanısıra sağlıklı bireylerde bile kalp üzernde zorlayıcı bir etkiye neden oluyor. Kalp sağlığını korumak bu noktaya çok önemli. Peki kalp sağlığını korumak için nelere dikkat etmeliyiz ? Neler yapmalıyız ? İşte bilmeniz gerekenelr...

Kavurucu sıcaklarda kalp sağlığınızı koruyan 9 altın kural!

Sağlıklı bireyler için bile oldukça zorlayıcı olan sıcak ve nemli hava özellikle kalp hastalarında ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Cildin kan dolaşımı, vücut ısısını sabit tutan en önemli mekanizmalardan biri. Bu sistem terlemeyle vücudu serinletmek amacıyla cilde kan pompalamaya çalıştığı için kalbin iş yükünü arttırıyor. Bunun yanı sıra terleme sonucu oluşan sıvı kaybı nedeniyle kanın akışkanlığı azaldığı için kalp daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Bu tablo sağlıklı kişiler tarafından tolere edilebilirken kalp damar hastalarında ise yüksek tansiyon, ritim bozukluğu, daha da önemlisi kalp krizine yol açabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Erdim kalp hastalarının kavurucu sıcaklara karşı almaları gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

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Kavurucu sıcaklarda kalp sağlığınızı koruyan 9 altın kural!

BOL BOL SU TÜKETİN: Aşırı sıcaklarda terlemeyle oluşan sıvı kaybının yerine konulması için bol su içmek yaşamsal öneme sahip. Özellikle sıcaklığın en fazla olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında, saatte bir 2-3 bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Erdim kişinin kilosuna göre değişmekle birlikte, yaz aylarında 2,5-3 litre su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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Kavurucu sıcaklarda kalp sağlığınızı koruyan 9 altın kural!

BU İÇECEKLERE DİKKAT EDİN: İdrar söktürücü özelliği nedeniyle vücutta sıvı kaybını arttırabileceği için kahve ve çay gibi içecekleri tüketmekten kaçının. Şekerli, gazlı ve alkollü içecekleri de özellikle öğlen saatlerinde tüketmemeniz gerekiyor. Bunun nedeni, özellikle alkolün sıcağın olumsuz etkilerinin hissedilmesini engellemesi ve sıvı kaybını arttırması. Kalp yetersizliğiniz varsa maden suyu gibi sodyum içeriği fazla olan sıvılardan kaçınmalısınız. Çünkü sodyumdan zengin sıvıların fazla içilmesi vücutta sıvı tutulmasını arttırarak kalp yetmezliği bulgularını kötüleştirebiliyor. Ayrıca günde ne kadar sıvı tüketmeniz gerektiğini de doktorunuza mutlaka danışmalısınız.

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Kavurucu sıcaklarda kalp sağlığınızı koruyan 9 altın kural!

KIYAFETLERİNİZ PAMUKLU VE BOL OLSUN: Aşırı sıcaklarda açık renkli, pamuklu ve bol giysileri tercih edin. Bu tip giysiler yüksek hava geçirgenliği ve terlemeyi azaltıcı özellikleriyle sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltabiliyorlar. Eğer dışarıda dolaşmanız gerekiyorsa geniş siperlikli şapka, güneş gözlüğü kullanın, ayakkabılarınızın da rahat ve açık olmasına özen gösterin.

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