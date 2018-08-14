Kavga çıkabilir! Sertap Erener'in sözlerine Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi

Sertağ Erener'in polemik yaratacak sözlerine Demet Akalın'dan yanıt geçikmedi. teve2'deki '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Demet Akalın, Sertab Erener'in sözlerine şu sözlerle yanıt verdi: ''Sertab Erener'in sözleri çok komik gerçekten. Söylediklerinden sadece şuraya katılabilirim, kötü popçular, kötü kalpli insanlar benzetmesine. Sezen Aksu da , kendisi de atarlı şarkılar yaptı.
''KİMSE KİMSENİN MÜZİĞİNE KARIŞAMAZ'': Mutsuz insanların şarkılarını kim söyleyecek! Sertab'n beni kastettiğini hiç sanmıyorm, bana söylemiş olsa da o benim büyüğüm. Herkes işine gücüne baksın. O çıksın açık havada konserlerini yapsın. Biz de kulüplerde yapalım. Kimse kimsenin yaptığı müziğe karışamaz.''
SERTAP ERENER NE DEMİŞTİ?: Önceki akşam Bodrum'da sahne alan Sertap Erener, konser verdiği sahnede polemik yaratacak sözlere imza atmıştı.
Sertab Erener "Şimdiki şarkıların içi bomboş. Aralarında bazı kadın popçular var ki, insanlar daima kötü olsun istiyor. Şarkıları bu yönde. 1990’larda romantizm, şiirsellik, güzel duygular vardı" demişti.
MİDEM KALDIRMIYOR': Öte yandan Sertab Erener'in 10 Ağustos'ta Çeşme'deki konserinde söylediği "Atarlı, giderli saçma sapan şarkı sözlerini midem kaldırmıyor” açıklaması da sosyal medyada tartışma konusu oldu. Takipçileri ''Sertab'ın kastettiği kişiler Demet Akalın ve Hande Yener olmalı" diye tahminde bulunmaya çalışmıştı.
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