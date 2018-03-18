Katliam gibi kaza: Ölenler arasında 6 aylık bebek de var!

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Katliam gibi kaza: Ölenler arasında 6 aylık bebek de var!

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Alaşehir'e giden Onur Avcı'nın (21) kullandığı 45 Z 5680 plakalı otomobil, Manisa'nın Salihli ilçesi Mersindere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

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Katliam gibi kaza: Ölenler arasında 6 aylık bebek de var!

Kanaldaki beton bariyere çarpan araçta sürücü ile Cemile Uyar olay yerinde, 6 aylık bebek Buğra Avcı ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Fatime Uyar ağır yaralandı.

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Katliam gibi kaza: Ölenler arasında 6 aylık bebek de var!

Kazazedelerin kiraladıkları otomobille İzmir'deki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Alaşehir'deki evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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Katliam gibi kaza: Ölenler arasında 6 aylık bebek de var!

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Alaşehir'e giden Onur Avcı'nın (21) kullandığı 45 Z 5680 plakalı otomobil, Manisa'nın Salihli ilçesi Mersindere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

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