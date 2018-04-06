Katil robot üretecek üniversiteye boykot

Üniversiteden yalanlama Üniversitenin yöneticisi Shin Sung-chul ise, boykot ilanının ardından yayınladığı yazılı açıklamada, "katil robot" araştırması iddialarını yalanladı. Shin, "Akademik bir kurum olarak insan haklarına ve etik standartlara çok önem veriyoruz" dedi. Güney Kore’nin en büyük silah üreticilerinden biri olan Hanwha'nın, 120 ülkede uluslararası bir antlaşma kapsamında yasaklanan misket bombaları ürettiği de iddia ediliyor.