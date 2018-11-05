Kasım’da gezilecek yerler! Hepsi Türkiye’de…

Yurdun kuzeyinde soğuklar yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlasa da güneyde havalar hâlâ sıcak. Gün içinde güneş içinizi ısıtırken, akşamları da sadece bir hırkanın yeterli olduğu Akdeniz akşamları bu aylarda bir başka keyifli. İşte kasım ayında huzuru bulacağınız yerler…

