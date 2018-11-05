Kasım’da gezilecek yerler! Hepsi Türkiye’de…

Yurdun kuzeyinde soğuklar yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlasa da güneyde havalar hâlâ sıcak.

Kasım’da gezilecek yerler! Hepsi Türkiye’de…

Yurdun kuzeyinde soğuklar yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlasa da güneyde havalar hâlâ sıcak. Gün içinde güneş içinizi ısıtırken, akşamları da sadece bir hırkanın yeterli olduğu Akdeniz akşamları bu aylarda bir başka keyifli. İşte kasım ayında huzuru bulacağınız yerler…

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Kasım’da gezilecek yerler! Hepsi Türkiye’de…

NARLIKUYU / MERSİN
Masmavi, berrak suya sahip bir koy ve koyu besleyen buz gibi kaynak suları. Narlıkuyu'nun güzelliği sadece bu eşsiz güzellikteki koyun ününden gelmiyo

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Kasım’da gezilecek yerler! Hepsi Türkiye’de…

3 / 24 Fotoğraf 05.11.2018 - 11:13
Tarihin sayfalarında kendine yer edinmiş olan Narlıkuyu yılın dört mevsimi balığın en güzelini ve en tazesini yiyebileceğiniz, en zengin malzemelerle hazırlanan Yörük kahvaltısını yapabileceğiniz bir yer.

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Kasım’da gezilecek yerler! Hepsi Türkiye’de…

Ayrıca yine Narlıkuyu sınırları içerisinde yer alan Roma Hamamı içinde bulunan Üç Güzeller Mozaiği'ni görebilirsiniz.

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