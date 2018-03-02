Kartal’da evlat dehşeti: Anne ve babasını vahşice öldürdü!

İstanbul Kartal’da bir kişi, annesini ve babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı. Eve girdiklerinde anneyi giriş kapısının bulunduğu kısımda, babayı ise salonda yatar vaziyette bulan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Zambak Sokak'ta bir sitedeki binanın 10. katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu annesi Hatice Ö. ve babası Bülent Ö.’yü defalarca bıçaklayarak öldürdü. Evden gelen seslerin ardından gün boyu aileden haber alamayan komşuları, gelen seslerden şüphelenerek durumu polise bildirdi.