Kartal’da evlat dehşeti: Anne ve babasını vahşice öldürdü!

İSTANBUL Kartal'da bulunan bir sitede karı-koca evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, annesini ve babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kartal’da evlat dehşeti: Anne ve babasını vahşice öldürdü!

İstanbul Kartal’da bir kişi, annesini ve babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı. Eve girdiklerinde anneyi giriş kapısının bulunduğu kısımda, babayı ise salonda yatar vaziyette bulan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kartal’da evlat dehşeti: Anne ve babasını vahşice öldürdü!

Olay, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Zambak Sokak'ta bir sitedeki binanın 10. katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu annesi Hatice Ö. ve babası Bülent Ö.’yü defalarca bıçaklayarak öldürdü. Evden gelen seslerin ardından gün boyu aileden haber alamayan komşuları, gelen seslerden şüphelenerek durumu polise bildirdi.

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Kartal’da evlat dehşeti: Anne ve babasını vahşice öldürdü!

Olay yerine gelerek eve giren polis ekipleri, bıçaklandığı tespit edilen anne Hatice Ö.’yü giriş kapısının bulunduğu bölümde, baba Bülent Ö.’yü ise salonda sırt üstü kanlar içinde yatar vaziyette buldu. Gördükleri karşısında şoka uğrayan polis ekipleri, evin birçok yerinde kan izleri tespit etti. Çiftin komşularını daireden uzaklaştırarak güvenlik önlemi alan polis, olayda kullanılan suç aletini bulmak ve kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kartal’da evlat dehşeti: Anne ve babasını vahşice öldürdü!

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