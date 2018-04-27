Karşınızda her şeyi ile değişen yeni Gmail

Google’ın kullanışlı ve popüler e-posta servisi Gmail, uzun yılların ardından değişti.

Karşınızda her şeyi ile değişen yeni Gmail

Google’ın kullanışlı ve popüler e-posta servisi Gmail, uzun yılların ardından değişti. Yayınlanan yeni sürümü ile birlikte modern bir görünüme kavuşan Gmail’in en dikkat çeken 5 özelliğini sizinle paylaştık. Ünlü teknolojik arama motoru Google, 2004 yılından bu yana kullanılan e-posta servisi Gmail’i yenileme kararı ile karşımıza çıktı.

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Karşınızda her şeyi ile değişen yeni Gmail

Şimdiye kadar ki en büyük değişimi yaşayan Gmail, kullanıcılar tarafından beğeni ile karşılandı. Şimdilik kullanıcılara parça parça sunulan özelliklerin tümünü denemenin ise oldukça kolay bir yolu var. Eski Gmail arayüzünün aksine, yeni arayüzde ki eklentiler çok daha kullanılabilinir hale geldi. Ekranın sağ tarafında bulunan ve alt alta olan takvim, notlar ve görevler sekmeleri size Gmail kullanımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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Karşınızda her şeyi ile değişen yeni Gmail

Gmail ekranınızda sağ üstte bulunan dişli çark butonuna tıklayarak, ‘Gmail yeni sürümünü dene’ diyebilirsiniz. Ardından gerekli ayarları kendinize göre kişiselleştirerek, uygulamanızı keyifle kullanmaya başlayacaksınız. Bu bağlamda yeni uygulamanın sahip olduğu en iyi 5 özelliği sizler için derledik. Gelin bu özellikleri birlikte inceleyelim. Google Görevler için şimdiye kadar ki en büyük sorun bir özel mobil uygulamanın olmamasıydı. Şimdi ise bu sorun tamamı ile çözüldü. Bu bağlamda ücretsiz Google Görevler uygulamasını aşağıdaki bağlantılara tıklayarak edinebilirsiniz.

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Karşınızda her şeyi ile değişen yeni Gmail

Bir e-posta ile yeni bir görev oluşturmak gerçekten daha kolay olamazdı. Gmail'de açık olan herhangi bir e-posta ile e-posta konusunun üstündeki dikey üç nokta simgesine tıklamanız yeterlidir. Ardından “Görevlere Ekle” yi seçerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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