Karşınızda her şeyi ile değişen yeni Gmail

Gmail ekranınızda sağ üstte bulunan dişli çark butonuna tıklayarak, ‘Gmail yeni sürümünü dene’ diyebilirsiniz. Ardından gerekli ayarları kendinize göre kişiselleştirerek, uygulamanızı keyifle kullanmaya başlayacaksınız. Bu bağlamda yeni uygulamanın sahip olduğu en iyi 5 özelliği sizler için derledik. Gelin bu özellikleri birlikte inceleyelim. Google Görevler için şimdiye kadar ki en büyük sorun bir özel mobil uygulamanın olmamasıydı. Şimdi ise bu sorun tamamı ile çözüldü. Bu bağlamda ücretsiz Google Görevler uygulamasını aşağıdaki bağlantılara tıklayarak edinebilirsiniz.