Karnından çıktı tam 1,8 kilo! Yeni bir gelişme yaşandı

ANKARA'da yaşayan 38 yaşındaki Sibel Kol'un 3 yıl önce girdiği sezaryen doğum da, karnında sargı bez unutulduğu ortaya çıkmıştı. Sibel Kol davasında yeni gelişme yaşandı. Ameliyatı yapan hastene ve doktor BİMER tarafından suçlu bulundu.

Karnından çıktı tam 1,8 kilo! Yeni bir gelişme yaşandı

3 yıl evvel ikinci çocuğunun doğumu için hastaneye yatan, doğum sonrası dayanılmaz ağrılar çeken, 38 yaşındaki Sibel Kol'un, karnında gazlı bez unutulduğu tespit edilmişti. Sibel Kol olayında son dakika gelişmesi yaşandı.

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Karnından çıktı tam 1,8 kilo! Yeni bir gelişme yaşandı

Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki Sibel Kol, yaklaşık 3 yıl önce ikinci çocuğunun doğumunu yapmak üzere özel bir hastaneye yattı. Sezaryen yöntemiyle Aysima adı verilen bir kız çocuğu doğuran Kol, yaşadığı acılar nedeniyle gittiği doktoru, ’ağrının normal olduğunu’ söyleyip evine gönderdi. Rahatsızlıktan kurtulmak için çare arayan Kol’un ağrısına teşhis konulamadı.

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Karnından çıktı tam 1,8 kilo! Yeni bir gelişme yaşandı

3 YIL BOYUNCA AĞRILARA DAYANDI; Yaklaşık 3 yıl boyunca ağrıları daha da artan ve durumu kötüleşen Kol, başka bir hastaneye gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Çekilen MR sonucu karnında kist olduğu belirtilen kadının hemen ameliyat olmasına karar verildi. Yapılan operasyonda Kol’un karnındakilerin, doğum sırasında unutulan bir kavanoz dolusu gazlı bez olduğu ortaya çıktı.

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Karnından çıktı tam 1,8 kilo! Yeni bir gelişme yaşandı

'3 YILDIR NEREDEYDİNİZ?' Karnında bezi unutan hastaneye ulaşan aile, “3 yıldır neredeydiniz” cevabını alınca bir şok daha yaşadı. Bir özür bekleyen aile, aldığı bu cevap üzerine sesini duyurmak için BİMER dahil birçok platforma başvurdu.

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