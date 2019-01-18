Karneleri alan lise öğrencileri okul çıkışında bıçaklandı

Gaziosmanpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Fahrettin Özüdoğru Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde karne alan 2 öğrenci, okul çıkışında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye ve iddialara göre, kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan lise öğrencisi E.B. ile B.S. okul çıkışında kavga etti. İddialara göre E.B.’nin, kız arkadaşına ‘Sana sürprizim var’ diye mesaj atmasına sinirlenen B.S., okul çıkışında E.B. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada E.B. ve arkadaşı E.T. olay yerinde bıçakla yaralandı.

Yaşanan olayın ardından Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekibi okul önüne sevk edildi. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından B.S., yakalanarak gözaltına alındı.