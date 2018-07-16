Karısı telefonunu karıştırdı iğrençlik ortaya çıktı

Kuzey İrlanda'da yaşanan mide bulandırıcı olayda, bir adamın tuvaletteki insanları kameraya aldığı ortaya çıktı. Karısı olayı ifşa ettikten sonra gündeme bomba gibi düştü. Yürütülen dava sonuçlandı.

Karısı telefonunu karıştırdı iğrençlik ortaya çıktı

Kuzey İrlanda’da yaşanan şoke edici olayın detayları gündeme bomba gibi düştü. 26 yaşındaki Richard Cooper, insanları çalıştığı fast food restoranının tuvaletinde kayıta aldı. Görüntüleri bulan karısı, kocasını polise bildirdi. Dava sonuçlanmasına rağmen adam hapse girmedi. 21 yaşındaki Mollie Clarke, geçen aylarda yaşanan olayın detaylarını basına aktardı. Genç kadın, 17 yaşından beri beraber yaşadığı ve evlendiği Richard’ın kendisini aldattığını düşünüyordu. Kocasının, özellikle geceleri telefonunu kontrol etmesi Mollie’ye aldatıldığını düşündürüyordu. Gerçeği öğrenmek için Richard’ın telefonunu kurcaladı.

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Karısı telefonunu karıştırdı iğrençlik ortaya çıktı

TELEFONU ELİNDEN DÜŞÜRDÜ ŞOKE OLDU: Mollie, “Richard, telefonuma bakma deyip mutfakta şarja takılı bıraktı. Şifre koruması vardı ama tahmin etmeyi başardım. Telefonunu açtığımda içimden bir ses videolarına bak dedi. Bende baktım. İlk gördüğüm videoda, bir kız çocuğu tuvaleti kullanıyordu. Telefonu elimden düşürdüm. Şoke olmuştum.” şeklinde detayları anlattı.

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Karısı telefonunu karıştırdı iğrençlik ortaya çıktı

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN KAYITLARI VARDI: Mollie, kocasının telefonunda bulmayı beklediği mesajlar yerine şoke edici görüntüler ile karşılaştı. Richard, çalıştığı fast food restoranının kadınlar tuvaletinde insanları kaydetmişti. Galerideki videolar arasında en çok küçük çocukların kayıtları vardı; 5 yaşındaki bir çocuktan 20’lerindeki bir kadına kadar çeşitli videolar vardı. Mollie, şoku atlattıktan sonra annesini ve kız kardeşini aradı. İkisi de arkasında olduklarını ve polise gitmesini söyledi.

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Karısı telefonunu karıştırdı iğrençlik ortaya çıktı

Genç kadın, “20 dakika sonra, kız kardeşimle beraber arabadaydık. Bir elimde onun telefonu vardı. Polis karakoluna gittik ve ilk yaptığım telefonu teslim etmek oldu. Ardından onun hakkında ifade vereceğimi ve boşanacağımı söyledim.” dedi. Polis hemen soruşturmayı başlattı. Mahkemede, Richard’ın kayıtları telefonunu çöp kutusuna bağlayarak aldığı ortaya çıktı.

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