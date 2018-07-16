Karısı telefonunu karıştırdı iğrençlik ortaya çıktı

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN KAYITLARI VARDI: Mollie, kocasının telefonunda bulmayı beklediği mesajlar yerine şoke edici görüntüler ile karşılaştı. Richard, çalıştığı fast food restoranının kadınlar tuvaletinde insanları kaydetmişti. Galerideki videolar arasında en çok küçük çocukların kayıtları vardı; 5 yaşındaki bir çocuktan 20’lerindeki bir kadına kadar çeşitli videolar vardı. Mollie, şoku atlattıktan sonra annesini ve kız kardeşini aradı. İkisi de arkasında olduklarını ve polise gitmesini söyledi.

