Kardeşi Mehmet Ali Erbil'in son durumunu anlattı: Ağır ve ciddi

''DURUMU AĞIR VE CİDDİ'': Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumunu Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı: "Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bu ağır ve ciddi bir tablo olduğu için 3-5 günde tamamen iyileşmeyi bekleyemeyiz. Yoğun bakımda bulunan her hasta için bu geçerlidir. 7.5 litre kanama olan bir insanda doğal olarak kalp, akciğer, böbrek fonksiyonları bozulabilir. Yapılan tedaviler ve önlemler hep bu yönde. Şu an organ fonksiyonlarında bizi telaşlandıracak bir bozulma yok. Hepsini atlatacak ben inanıyorum, dualarınız onu ayağa kaldıracak. Abim güçlüdür onu bekleyen evlatları, bizler ve sizler varsınız."