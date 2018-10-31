Kardeşi Mehmet Ali Erbil'in son durumunu anlattı: Ağır ve ciddi

Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, 19 Ekim'de evinde düşerek yaralanmış,ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Kaburgasının akciğerine battığı tespit edilen 61 yaşındaki şovmen, acilen ameliyata alınmıştı. Tedavisi sırasında 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' rahatsızlığı nükseden ve durumu ağırlaşan Erbil, göğüs içinde kanama nedeniyle ikinci kez operasyon geçirmişti.
''DURUMU AĞIR VE CİDDİ'': Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumunu Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı: "Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bu ağır ve ciddi bir tablo olduğu için 3-5 günde tamamen iyileşmeyi bekleyemeyiz. Yoğun bakımda bulunan her hasta için bu geçerlidir. 7.5 litre kanama olan bir insanda doğal olarak kalp, akciğer, böbrek fonksiyonları bozulabilir. Yapılan tedaviler ve önlemler hep bu yönde. Şu an organ fonksiyonlarında bizi telaşlandıracak bir bozulma yok. Hepsini atlatacak ben inanıyorum, dualarınız onu ayağa kaldıracak. Abim güçlüdür onu bekleyen evlatları, bizler ve sizler varsınız."
''BANA OLSA YAŞAMIYOR OLURDUM": Yeşim Erbil, aha önce yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti; ''Yoğun bakımda yatan her hasta için geçerli, sürprizler olabilir. Olursa çaresine bakılır. Çok ağır badireler atlattı. 17 yıldır bunu yaşadığı için damarlar bir genişleyip bir daralmaktan herhalde vücut adapte oldu. Bana olsa yaşamıyor olurdum. Son 10 gün içinde 7.5 litre kanadı.''
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