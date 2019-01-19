Kardeş Çocukları dizisi başlıyor İşte yayın tarihi ve oyuncu kadrosu

Star TV'nin yeni dizisi Kardeş Çocukları'nın yayın tarihi açıklandı. Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu'nun başrollerde oynadığı Kardeş Çocukları'nın 1. bölüm yeni fragman da yayınlandı. İşte Kardeş Çocukları dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi.

Kardeş Çocukları dizisi başlıyor İşte yayın tarihi ve oyuncu kadrosu

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Engin Altan, Evrim Doğan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı 'Kardeş Çocukları'nın yayın tarihi Star TV tarafından açıklandı.

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Kardeş Çocukları dizisi başlıyor İşte yayın tarihi ve oyuncu kadrosu

Sarsıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenlerin büyük beğenisini toplayacak olan Kardeş Çocukları'nda yıllar önce birbirinden kopan iki kız kardeşin; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay'ın (Nur Fettahoğlu) yıllar sonra benzer kaderleri yaşayan kızlarıyla sınavını konu alan dizi soluksuz hikayesiyle her hafta izleyenleri ekran başına toplayacak.

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Kardeş Çocukları dizisi başlıyor İşte yayın tarihi ve oyuncu kadrosu

Uzun süredir tanıtımları yayınlanan Kardeş Çocukları ilk bölümüyle 27 Ocak Pazar günü 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan dizinin 1. bölüm 1.fragmanı yayınlandı.
İşte ilk bölüm fragmanı

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Kardeş Çocukları dizisi başlıyor İşte yayın tarihi ve oyuncu kadrosu

KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay (Nur Fettahoğlu). Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.
Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği "Kardeş Çocukları" 27 Ocak'ta Star TV'de.

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