Kardashian'ın ölmeden önceki son isteği herkesi şaşırtıyor

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın vasiyetine eklettiği ilginç madde magazin basınında geniş yankı uyandırdı. Kim Kardashian, vasiyetine eklettiği ilginç maddeyi kapak olduğu Amerikan Elle dergisine açıkladı: "Yatağa mahkum olursam, ölüm döşeğimde bile makyajımın, saçlarımın ve tırnaklarımın kusursuz görünmesini istiyorum."
15 Ocak’ta üçüncü çocuğu Chicago’ya kavuşan Kim Kardashian, taşıyıcı anneye kurallar koyduğunu itiraf etti. Kardashian, “Direkt olarak ona donut ve dondurma yedirmek istiyorsan hemen git dedim” açıklamasını yaptı. Elle dergisinin ABD edisyonuna kapak olan Kardashian şunları söyledi:
''Saint'i dünyaya getirirken plasenta içeride sıkışmıştı. Chicago'yu sağlığım açısından kendim doğuramazdım. Ama o biyolojik olarak tamamen Kanye ile benim çocuğum. Çocuklarımın her şeyiyle kendim ilgileniyorum. Temizlik takıntım var. Evimde her yer temiz olmalı. Dağınıklığa ve gürültüye tahammülüm yok.''
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