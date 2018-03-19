Kardashian'ın ölmeden önceki son isteği herkesi şaşırtıyor

''Saint'i dünyaya getirirken plasenta içeride sıkışmıştı. Chicago'yu sağlığım açısından kendim doğuramazdım. Ama o biyolojik olarak tamamen Kanye ile benim çocuğum. Çocuklarımın her şeyiyle kendim ilgileniyorum. Temizlik takıntım var. Evimde her yer temiz olmalı. Dağınıklığa ve gürültüye tahammülüm yok.''

