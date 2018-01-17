Kardak'ta hareketli saatler! Yunan unsurları...

Bodrum açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nda Türk ve Yunan sahil güvenlik botları ve savaş gemileri arasında hareketli saatler yaşandı. Yunan unsurlarının Kardak'a yaklaşmasına Türk sahil güvenlik botları ve savaş gemileri engel oldu. Twitter

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Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'nda bugün hareketli anlar yaşandı. Yunanistan'a ait Leros, Kilimli (Kalimnos) ve İstanköy (Kos) adalarından gelen 4 sahil güvenlik botu ile 2 savaş gemisinin aralıklarla rotalarını Kardak'a çevirmeleri gergin anların yaşanmasına neden oldu. Twitter

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Bölgede devriye gezen 3 Türk sahil güvenlik botu, Yunan botları ve savaş gemilerinin önüne geçerek Kardak'a yaklaşmalarına engel oldu. Toplam 4 Türk savaş gemisi ile karakol botu da bölgeye gelerek, kayalıklara yaklaşık 1 mil uzaklıkta Yunan botlarının hareketleri gözlendi. Twitter

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