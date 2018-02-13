Kardak'ta büyük gerilim Yunan botu hasar gördü

Gerginlik, bugün de saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayla devam etti. Yunanistan'ın Leros, Kilimli ve İstanköy (Kos) adalarından gelen 4 Yunan Sahil Güvenlik botu, sabahtan itibaren Kalalimnos Adası ve Kardak kayalıklarına 1 mil uzaklıkta konuşlandı. Yunan botlarının zaman zaman Kardak kayalıklarına gelmek istemesi, rotalarını ise Kardak'a çevirmesi gerginliğe neden oldu.