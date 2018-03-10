Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, ülkenin bir yığın sorunu olduğunu ancak bu sorunlardan hiçbirinin Hükümet'in gündeminde olmadığını savundu.

Meclis'ten uyum yasalarının çıkmasını beklerken seçimle ilgili yasaların çıktığını ifade eden Karamollaoğlu, "Daha seçim gündemde bile değilken yer yerinden oynuyor. Cumhur birliği, cumhur ittifakı gibi. Şu anda bir Hükümet var, Meclis var. Şu anda ülkenin problemleri, dertleri var." diye konuştu.

BİZ SORUNLARI MASAYA KOYAR KONUŞURDUK

Karamollaoğlu, siyasi partilerin iktidara gelmek, ülkenin problemlerini çözmek için var olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bunun için de seçime hazırlanırlar. Seçimler çok önemli hadiselerdir ama her gün seçimle ilgili tartışmalar gündeme getiriliyorsa bunun bir tek sebebi vardır. Gerçekler gözükmesin. Bugünkü iktidar 15 yıldır problemleri çözeceğine sadece büyütmüş oldu. Bu bizi üzüyor. Bunlar bizim arkadaşlarımız. Geçmişte beraber siyaset yaptık ama bu üslup bizim üslubumuz olmadı hiç. Biz sorunları masaya koyar, konuşurduk. Çözüm yolları üretmeye çalışırdık."

İnsanların, ülke sorunlarıyla ilgili seslerini çıkarmaktan korktuğunu ileri süren Karamollaoğlu, "Şimdi de 'Cumhur ittifakına gelin, katılın.' diyorlar. Ben deli miyim de böyle bir mesuliyetin altına imza atayım? Böyle bir şey olur mu?" diye konuştu.

  • Güncel 10 Mart 2018 16:08
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