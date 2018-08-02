Karakedi ilan edilen Bade İşçil sonunda suskunluğunu bozdu!

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen çiftinin arasındaki kara kedi olduğu iddia edilen Bade İşçil sonunda suskunluğunu bozdu. Büyüküstün'ün kendisini kıskandığı yönünde çıkan haberelere İşçil,Tuba harika bir hatun, beni mi kıskanacak!” yanıtını verdi. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Tuba Büyüküstün ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen’in tartıştığı, tartışmaya Bade İşçil’in sebep olduğu yönünde haberler çıkmıştı.
Büyüküstün’ün, Sıla konserinde karşılaştıkları İşçil ile uzun süre sohbet eden Evirgen’e kızdığı, bu yüzden de çiftin arasının açıldığı konuşuluyordu. Söz konusu iddiaya yanıt Bade İşçil’den geldi. Önceki gün Nişantaşı’nda objektife takılan ünlü oyuncu, “Tuba Büyüküstün, Bade İşçil’i kıskandı” haberleriyle ilgili şunları söyledi:
BANA DA YAKIŞMAZ: “İnanın ki çıkan haberler hakkında hiçbir bilgim yok. Gazete falan okumuyorum. Ayrıca Tuba mı beni kıskanacak? Olur mu öyle şey. Harika hatun kendisi. Ben Umut’u, mekanına gittiğim için tanıyorum. Hatta Tuba ile beni de o tanıştırdı.
Gayet güzel sohbet ettik. Kimsenin kavga ettiği falan yok. Tuba çok güzel bir anne, çok güzel bir kadın. Ayrıca bana da yakışmaz. Kimseyi kavga ettirecek bir kadın değilim. Allah korusun, ben de bir çocuk annesiyim.”
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER