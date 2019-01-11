Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe! Kritik isimler öldürüldü

PKK’nın Karadeniz’de sansasyonel eylemler yapması için bölgeye gönderdiği 22 kişilik sözde Karadeniz Açılım Grubu, son 4 yıldır süren başarılı operasyonlarla tamamen yok edildi. Bölgede büyük darbe yiyen örgüt, ilk kez bu yıl kış üstlenmesi yapamadı. Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat ve Sivas’ta Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Operasyon Timi (JOPER) ve komandoların katılımıyla yürütülen operasyonlara, köy korucuları ve vatandaşlar da destek verdi.

'KIRMIZI VE GRİ KATEGORİ'DE ARANANLAR DA ÖLDÜRÜLDÜ

PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ya da sağ ele geçirildi. 22 kişilik terörist grubun yok olmasının ardından bölgeye yaz döneminde gönderilen 'Ciyager' kod adlı Serdar Bekmez ise Giresun kırsalında etkisiz hale getirildi. Karadeniz kırsalındaki operasyonlarda öldürülen 16 teröristten 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de aranan, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristler olduğu belirtildi.

