Kar yağdı okullar tatil oldu!

Kar yağdı okullar tatil oldu!

Batı bölgelerde etkisini sürdüren fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için sıcaklıkların hafta sonu itibariyle yükseleceği ancak yeni haftayla birlikte kar yağışının İstanbul'da etkili olacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca yurdun birçok şehrinden öğrencileri sevindiren kar tatili haberleri geliyor.

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Kar yağdı okullar tatil oldu!

Batı bölgelerde etkisini sürdüren fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için sıcaklıkların hafta sonu itibariyle yükseleceği ancak yeni haftayla birlikte kar yağışının İstanbul'da etkili olacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca yurdun birçok şehrinden öğrencileri sevindiren kar tatili haberleri geliyor. BOLU Bolu'da yoğun kar yağışı etkili olurken, ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

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Kar yağdı okullar tatil oldu!

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI: Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir.Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Kar yağdı okullar tatil oldu!

YOĞUN KAR YAĞIŞI Yoğun kar yağışı D-100 kara yolunun Bolu kesiminde bulunan Abant Kavşağı ve Seymenler, Düzce kesiminde ise Bakacak, Bıçkıyanı, Heyelan ve Karanlıkdere ile otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler mevkisinde etkili oluyor. BUGÜN EĞİTİM YAPILAMADI ADIYAMAN Adıyaman’ın Gerger ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar, kar yağışı nedeniyle bugün için 1 gün tatil edilmişti.

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