Kar yağdı okullar tatil oldu!

Batı bölgelerde etkisini sürdüren fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için sıcaklıkların hafta sonu itibariyle yükseleceği ancak yeni haftayla birlikte kar yağışının İstanbul'da etkili olacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca yurdun birçok şehrinden öğrencileri sevindiren kar tatili haberleri geliyor. Twitter

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Batı bölgelerde etkisini sürdüren fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için sıcaklıkların hafta sonu itibariyle yükseleceği ancak yeni haftayla birlikte kar yağışının İstanbul'da etkili olacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca yurdun birçok şehrinden öğrencileri sevindiren kar tatili haberleri geliyor. BOLU Bolu'da yoğun kar yağışı etkili olurken, ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak. Twitter

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VALİLİĞİN AÇIKLAMASI: Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir.Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi. Twitter

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