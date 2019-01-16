Kanyonda kaybolan genci arama çalışması sürüyor

SAMSUN Şahinkaya Kanyonu’nda bulunan teknecilerle bir süre önce irtibata geçen İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, Pazartesi günü Vezirköprü'ye geldi. Yusuf Hojayev'i karşılayan tekne sahibi Muhittin Çataloğlu ile birlikte Şahinkaya Kanyonu’na gelerek tekne ile Kuruçay mevkisine geçti. "Soğukta burada kalma, gel misafirimiz ol" diyen kayıkçının teklifini kabul etmeyen genç, çadır kurarak zirvede kalacağını söyledi.

Yürüyerek çıktığı zirvede çadır kuran Yusuf Hojayev, “En iyi okulda okuyorum. Param var, her türlü imkanım var. Yeter bu kadar yaşamak. Beni bulursanız buradaki insanları suçlamayın” sözlerinin yer aldığı videoyu yakınlarına gönderdi. Video üzerine, İstanbul’da bulunan teyzesi yeğeninin durumundan şüphelendi. Şahinkaya Kanyonu’nda teknesi bulunan Muhittin Çataloğlu’nu arayarak yeğeninin kendisine video gönderdiğini bu nedenle merak ettiğini, kamp yaptığı yere gidip bakmasını istedi. Yusuf Hojayev’in kamp yaptığı alana çıkan Muhittin Çataloğlu, burada gencin çadır kurduğu yerde çantasını, ağaçta asılı montunu ve yerde yakılmış bir miktar para buldu. Durumdan şüphelenen Muhittin Çataloğlu jandarmaya haber verdi. İhbarı değerlendiren ilçe jandarma ekipleri yaptıkları aramada şahsın izine rastlayamadı.

Kamp kurduğu yerden atlamış olduğu tahmin edilen gencin suya ulaşamadan dik ve sarp olan kayalıklar arasında olabileceği tahmin ediliyor. İlçe Jandarma ekipleri ve bölgeye gelen AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları güç şartlarda devam ediliyor. AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gencin izine rastlanılmasa, arama çalışmalarının suda devam edeceği öğrenildi.

  • Güncel 16 Ocak 2019 12:19
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