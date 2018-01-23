Kanserden koruyan vitaminler hangileri

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, kanserle mücadelede çok önemli görevleri bulunan 5 vitamin hakkında bilgi verdi. Kanser, dünyada kalp hastalıklarından sonra yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunu ve kanserle mücadele, hastalık ortaya çıkmadan önce alınması gereken önlemlerle başlıyor. Bunların başında da hareketli yaşam ve stres kontrolü ve sağlıklı beslenme üçlüsü geliyor. Twitter

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Sağlıklı beslenmede kural, her besin grubundan dengeli oranda tüketmek. Bu nokta da A, B, C, D ve E vitaminlerinin önemine dikkat çekiliyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, kanserle mücadelede çok önemli görevleri bulunan 5 vitamin hakkında bilgi verdi. Yeşil ve sarı renkli, sebze ve meyvelerde, A vitamininin ön maddeleri olan “karotenoidler” bulunur. Bunlar güçlü antioksidan özelliği taşır ve vücutta A vitaminine dönüşür. Karaciğer, süt yağı, yumurta sarısı gibi besinler, A vitamininin içeriğinde bulunan karotenoidler bakımından zengindir. Bu özellikleri ile kanserojen maddelerin etkisini azaltarak, kansere karşı koruyuculuk sağlar. Twitter

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B vitamin değerinin vücutta yeterli oranda bulunması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi bakımından çok önemlidir. Vücudun savunma sisteminin güçlü olması, kanser de dahil olmak üzere pek çok hastalığa karşı koruyucudur. Kırmızı et, balık, karaciğer, süt, yumurta, soya fasulyesi, ıspanak, domates, mantar, yeşil yapraklı bitkiler ve kuru baklagiller B vitamini açısından zengindir. Twitter

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