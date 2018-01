Kanserden koruyan vitaminler hangileri

Sağlıklı beslenmede kural, her besin grubundan dengeli oranda tüketmek. Bu nokta da A, B, C, D ve E vitaminlerinin önemine dikkat çekiliyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, kanserle mücadelede çok önemli görevleri bulunan 5 vitamin hakkında bilgi verdi. Yeşil ve sarı renkli, sebze ve meyvelerde, A vitamininin ön maddeleri olan “karotenoidler” bulunur. Bunlar güçlü antioksidan özelliği taşır ve vücutta A vitaminine dönüşür. Karaciğer, süt yağı, yumurta sarısı gibi besinler, A vitamininin içeriğinde bulunan karotenoidler bakımından zengindir. Bu özellikleri ile kanserojen maddelerin etkisini azaltarak, kansere karşı koruyuculuk sağlar.

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir, kolejen üretimini artırır, deri, kıkırdak, tendon, bağ ve kan damarlarının yenilenmesini sağlar. C vitamini eksikliğinde kalp, artrit ve kanser gibi önemli hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu özelliği ile C vitamini, vücuda alınan kanserojen maddeleri etkisiz hale getirip, kansere karşı kalkan oluşturabilir.C vitamini en fazla taze sebze ve meyvelerde bulunur. Zengin C vitamini içerikli olan besinler; kuşburnu, maydanoz, tere, roka, diğer yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, yeşil sivri biber, turunçgiller, domates, çilek ve patatestir.