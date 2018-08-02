Kanser ilaçlarında kullanılıyor: Türkiye'de yetişiyor!

Merhem ve çay olarak tüketilen çekem otu yüzyıllardır çeşitli hastalıklar da şifa diye kullanılıyor. Birtakım kanser ilaçlarında bile kullanıldığı söylenen çökem otunun faydalarını duyunca siz de çok şaşıracaksınız. İşte çökem otunun daha önce duymadığınız faydaları…

Kanser ilaçlarında kullanılıyor: Türkiye'de yetişiyor!

Ökse otu olarak da bilinen çökem otunun, çeşitli hastalıklara iyi gelmesi ve şifa amaçlı kullanılması açısından son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Genellikle Türkiye Bulgaristan ve Arnavutluk'ta yetişen çökem otunun iyi geldiği hastalıklara siz de çok şaşıracaksınız.

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Kanser ilaçlarında kullanılıyor: Türkiye'de yetişiyor!

Üst solunum yolu hastalıklarını sıklıkla yaşayan kişilerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir çaydır. İçerdiği ferahlatıcı ve anti bakteriyel maddeler sayesinde boğazdaki enfeksiyona neden olan zararlı hücrelerin sayısını azaltır.

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Kanser ilaçlarında kullanılıyor: Türkiye'de yetişiyor!

Yapılan araştırmalarda çekem otunun kanserli hücrelerin yayılmasını engellediği ve kötü huylu tümörlerin küçülmesini sağladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kanser ilaçlarının içeriğinde de çekem otunun olduğu söylenmektedir.

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Kanser ilaçlarında kullanılıyor: Türkiye'de yetişiyor!

Bazı gıdaların neden olduğu ishal rahatsızlığı sırasında da tüketilmesi hem sıvı kaybını önler hem de bağırsaklarda ishale neden olmuş hücrelerin sayısını azaltır. Kullanım açısından çökem otu, en sık şekilde çayı yapılarak tüketilir. Çiğ olarak tüketilmesi nöbetlere neden olduğundan uzmanlar tarafından önerilmeyen bir yöntemdir.

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