Kanser ilaçlarında kullanılıyor: Türkiye'de yetişiyor!

Ökse otu olarak da bilinen çökem otunun, çeşitli hastalıklara iyi gelmesi ve şifa amaçlı kullanılması açısından son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Genellikle Türkiye Bulgaristan ve Arnavutluk'ta yetişen çökem otunun iyi geldiği hastalıklara siz de çok şaşıracaksınız.

Üst solunum yolu hastalıklarını sıklıkla yaşayan kişilerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir çaydır. İçerdiği ferahlatıcı ve anti bakteriyel maddeler sayesinde boğazdaki enfeksiyona neden olan zararlı hücrelerin sayısını azaltır.

Yapılan araştırmalarda çekem otunun kanserli hücrelerin yayılmasını engellediği ve kötü huylu tümörlerin küçülmesini sağladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kanser ilaçlarının içeriğinde de çekem otunun olduğu söylenmektedir.

Bazı gıdaların neden olduğu ishal rahatsızlığı sırasında da tüketilmesi hem sıvı kaybını önler hem de bağırsaklarda ishale neden olmuş hücrelerin sayısını azaltır. Kullanım açısından çökem otu, en sık şekilde çayı yapılarak tüketilir. Çiğ olarak tüketilmesi nöbetlere neden olduğundan uzmanlar tarafından önerilmeyen bir yöntemdir.