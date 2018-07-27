Kanlı Ay tutulmasından muhteşem görüntüler

Tüm dünya 'Kanlı Ay' tutulmasına kilitlendi. Tutulma bugün saat 20.13'te başladı yarın sabaha karşı 02.30'da sona erecek..

Kanlı Ay tutulmasından muhteşem görüntüler

Tüm dünya 'Kanlı Ay' tutulmasına kilitlendi. Tutulma bugün saat 20.13'te başladı yarın sabaha karşı 02.30'da sona erecek.. 4 saat sürecek olan tutulma sırasında 22.30-01.13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak.. 'Kanlı Ay' tutulması Antartika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan çıplak gözle gözlemleniyor. Tutulma, Türkiye'den de izleniyor..

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Kanlı Ay tutulmasından muhteşem görüntüler

Dünya, artık yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasına kilitlendi. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek..

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Kanlı Ay tutulmasından muhteşem görüntüler

Bu gök olayı sırasında Ay kızıl bir görünüme bürünecek. Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek olan tutulma, ocak ayındaki 'Süper Mavi Kanlı Ay' tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek.

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Kanlı Ay tutulmasından muhteşem görüntüler

'Kanlı Ay' tutulması şu an Antartika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan çıplak gözle izlenebiliyor. Tutulma Türkiye'den an itibariyle gözlenebiliyor..

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