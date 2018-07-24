Kanlı Ay Tutulması kapıya dayandı! Dünyanın sonu mu geliyor?

27 Temmuz akşamı gerçekleşecek olan Kanlı Ay Tutulması'na sayılı günler kala, merak giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan komplo teorileri bu merakı giderek perçinlemişti.

2018'in 2. ay tutulması 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek, bu görsel şölen dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de takip edilebilinecek. Geçtiğimiz günlerde de kanlı ay tutulması hakkında komplo teorileri atılmıştı.

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi, 2018 yılının en önemli gök olaylarını derledi. 2018 Gök Olayları Yıllığı'na göre bu yılın ikinci Ay tutulması, temmuz ayında gerçekleşecek. Bu yılki ilk tutulması olan 'Tam Ay tutulması' 31 Ocak 2018 günü gerçekleşmişti. Tutulma, Kuzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya'nın kuzeyinden gözlenmişti.









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Kanlı Ay tutulması, Türkiye'den 2018-2020 yılları arasında gözlenebilecek 6 tutulmadan ikincisi. 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek kanlı Ay tutulması, bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması olacak ve 1 saat 43 dakika devam edecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.

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