Kandil mesajları resimli ve hadisli (Regaip kandili önemi ve dilek duası)

Regaip Kandili ihsanı bol 5 geceden biridir. Önemi yüksek olan Regaip kandilinde okunacak dualar reddolunmaz. Regaib Kandili gecesinde peygamberimizin okuduğu duayı, hadisli ve ayetli kandil mesajlarini

Regaip Kandili duaların kabul olduğu 5 geceden biri olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Sizler için hazırladığımız Regaip Kandili mesajlarını resimli ve ayetli sözlerle sunarken bu kandilin önemini de aktaralım istedik. Regaib Kandili mesajlarını kısa SMS olarak atabilir ve cepten paylaşabilirsiniz. İşte Regaip Kandili'nin önemi ve faziletleri ile en güzel Regaib kutlama mesajları; Twitter

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REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ : Bazı rivayetlerde Ragip kandili gecesinin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında da bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir. Twitter

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REGAİP KANDİLİ FAZİLETİ : REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ: Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Twitter

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