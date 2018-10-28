Kanal D'ye bomba dizi Osman Sınav ilk kez açıkladı

Şu sıralar ATV'deki 'Sen Anlat Karadeniz'in yapımcılığını üstlenen Osman Sınav, yeni projesi 'Gel Dese Aşk' için yaklaşık 4 ay önce Kanal D ile anlaştığını açıkladı.

Süper baba, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat gibi bir çok önemli projeye imza atan Osman Sınav, bomba bir diziyi daha izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'na açıklamalarda bulunan Sınav, yedi yıl üzerinde çalıştığı bir dizi projesinin bulunduğunu, dört ay önce Kanal D ile anlaştığını söyledi. Twitter

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YENİ DİZİ 'GEL DESE AŞK': Sınav, 40 yaşın üzerinde, evli, çocuk sahibi, oldukça zengin iş insanının, gönlünü genç bir kıza kaptırmasından sonra içine düştüğü ikilemi anlatacak olan ‘Gel Dese Aşk’ın çekimlerine ne zaman başlayacağı ve dizinin kadrosunda kimlerin olacağı konusunda ise şunları söyledi; Twitter

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“Hâlâ ince ince çalışıyorum. Bitince, yapıp yapmayacağıma bile karar vermedim daha... Önce buna karar vermem lazım. Oyuncu kadrosunun oluşturulması en son mesele... 1-2 günlük bir iş o...Yeter ki, dört dörtlük içime sinsin proje.” Twitter

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