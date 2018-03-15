Kanal D'nin o dizisini izleyenlere kara haber final bile yapamadan...

Yeni gelenler şansına küssün. Türkiye seyircisi sezon ortası gelen hiçbir dizi ve programa pek şans vermiyor. İstisnalar yok mu, tabi ki var. Ama bu durum bile makus talihi değiştiremiyor. Şu sıralar kanallardan sık sık final kararları duyuyoruz. Ancak bu final haberleri artık eski yeni dinlemeden direkt yayından kaldırılmaya kadar gidiyor. İzleyici bir hafta gördüğü diziyi öteki hafta göremiyor bile.
Böyle bir dizi sirkülasyonunun içerisinde en hızlı yapım başlatan ve bitiren kanallardan biri Kanal D. Öyle ki son dönemde Kanal D'nin büyük umutlarla başlattığı birçok dizi gün yüzü göremeden ekranlara veda ediyor.
Kızlarım İçin bitti, Gülizar'ın finali bekleniyor, Siyah Beyaz Aşk için ise gelecek muallak. Tüm bu süreçte Kanal D yeni başlayan bir dizinin daha biletini kesti.
Haberi yine başarılı gazeteci Mesut Yar verdi. Malumunuz dizi seyircisine final haberlerini o veriyor. Peki Kanal D'nin büyük umutlarla yayınladığı ancak final yapan o dizi hangisi?
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