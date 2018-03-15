Kanal D'nin o dizisini izleyenlere kara haber final bile yapamadan...

Yeni gelenler şansına küssün. Türkiye seyircisi sezon ortası gelen hiçbir dizi ve programa pek şans vermiyor. İstisnalar yok mu, tabi ki var. Ama bu durum bile makus talihi değiştiremiyor. Şu sıralar kanallardan sık sık final kararları duyuyoruz. Ancak bu final haberleri artık eski yeni dinlemeden direkt yayından kaldırılmaya kadar gidiyor. İzleyici bir hafta gördüğü diziyi öteki hafta göremiyor bile.