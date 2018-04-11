Kanal D'nin Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde hüsran gidişat fena!

Kanal D çok büyük umutlarla başlatmıştı oysa ki... Kenan İmirzalıoğlu'nu uzun zamandan sonra tekrar ekranlara getiren, Fatih Sultan Mehmed'in hayatının anlatıldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi 4.son bölümü ile izleyici karşısına çıktı dün akşam. Ama dün akşam Mehmed Bir Cihan Fatihi adeta soğuk bir duş aldı. Reyting sonuçlarında gerilere düşen Mehmed Bir Cihan Fatihi ayrıca öyle bir yapımın gerisinde kaldı ki görenler şaştı kaldı. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mehmed Birc Cihan Fatihi'nin reyting şoku ve 5.yeni bölüm detayları...