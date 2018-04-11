Kanal D'nin Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde hüsran gidişat fena!

Kanal D çok büyük umutlarla başlatmıştı oysa ki... Kenan İmirzalıoğlu'nu uzun zamandan sonra tekrar ekranlara getiren, Fatih Sultan Mehmed'in hayatının anlatıldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi 4.son bölümü ile izleyici karşısına çıktı dün akşam. Ama dün akşam Mehmed Bir Cihan Fatihi adeta soğuk bir duş aldı. Reyting sonuçlarında gerilere düşen Mehmed Bir Cihan Fatihi ayrıca öyle bir yapımın gerisinde kaldı ki görenler şaştı kaldı. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mehmed Birc Cihan Fatihi'nin reyting şoku ve 5.yeni bölüm detayları...
Kanal D ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde oynadığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin dün akşam yayınlanan 4. bölümüyle ekrana geldi. Dizi sezon başında yaşanan aksilikler nedeniyle ekrana ancak sezon ortasında gelebilmişti. 4. bölümünün reytingi merakla beklenen dizi hüsran yarattı. Geçtiğimiz hafta 3 Nisan Salı akşamı yayınlanan 3. bölümüyle Total ve AB kategorilerinde 3. sıraya yerleşmişti.
Ancak bu hafta gelen sonuçlar şaşırtıcı oldu. Televizyon Gazetesi'nin derlediği bilgilere göre karşısında Kadın, Ufak Tefek Cinayetler ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin olduğu Mehmed Bir Cihan Fatihi, bu haftaki bölümüyle Total’de 6. ve AB’de 4. sırada yer aldı. Dizinin bu hafta reytinginin düşmeye başladığı görülüyor. Her yeni bölümüyle ivme kazanıp yükselmesi beklenen dizinin aldığı bu sonuç şaşırtıcı oldu.
TOTAL'DE FATİH PORTAKAL'A YENİLDİ; Mehmed Bir Cihan Fatihi, total reyting sonuçlarında 6.sırada yer alarak, 4.sıra yer alan Fox TV Fatih Portakal ile Ana Haber'in gerisinde kalarak, tarihi bir şok yaşadı.
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