Kanal D tüm çırpınışlarına rağmen o diziye final yaptıracak!

İster yılların dizisi olsun ister yeni başlayan bir dizi olsun farketmiyor artık. İzleyici, aynı işlerden, tekrar eden senaryolardan o kadar bıkmış durumdaki bu durum artık kanalların sık sık final yaptırmasına neden olabilir. Bu süreçte bir Kanal D dizisi daha final yapma ihtimali ile karşı karşıya.
Yine final haberleri kulaklara gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere Kanal D kısa bir süre önce Kızlarım için dizisini ve Gülizar dizisi için final karar vermişti. Ancak bu final kararları sadece diziler için değildi.
Birçok televizyon programı içinde final kararı alan Kanal D, uzun süredir ekranlarda olan bir dizi için daha final kararı verebilir. Peki Kanal D hangi diziyi bitirecek?
FİNAL Mİ YAPACAK; Televizyon ekranlarının uzun yıllardır farklı yıllarda farklı kanallarda yayınlanarak en bilinen dizilerinden olan Çocuklar Duymasın final iddiası ile karşı karşıya. Yaz sezonunda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve iyi reyting alan Çocuklar Duymasın neden final yapıyor?
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