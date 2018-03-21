Kanal D tüm çırpınışlarına rağmen o diziye final yaptıracak!

Kanal D tüm var olma çırpınışlarına rağmen o diziye final kararı verebilir. Özellikle son dönemde senaryosunun farklı bir yere doğru evrilmesi izleyiciyi rahatsız eden o Kanal D dizisi final yapacak. Peki hangi Kanal D dizisi final yapacak?

Kanal D tüm çırpınışlarına rağmen o diziye final yaptıracak!

İster yılların dizisi olsun ister yeni başlayan bir dizi olsun farketmiyor artık. İzleyici, aynı işlerden, tekrar eden senaryolardan o kadar bıkmış durumdaki bu durum artık kanalların sık sık final yaptırmasına neden olabilir. Bu süreçte bir Kanal D dizisi daha final yapma ihtimali ile karşı karşıya.

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Kanal D tüm çırpınışlarına rağmen o diziye final yaptıracak!

Yine final haberleri kulaklara gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere Kanal D kısa bir süre önce Kızlarım için dizisini ve Gülizar dizisi için final karar vermişti. Ancak bu final kararları sadece diziler için değildi.

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Kanal D tüm çırpınışlarına rağmen o diziye final yaptıracak!

Birçok televizyon programı içinde final kararı alan Kanal D, uzun süredir ekranlarda olan bir dizi için daha final kararı verebilir. Peki Kanal D hangi diziyi bitirecek?

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Kanal D tüm çırpınışlarına rağmen o diziye final yaptıracak!

FİNAL Mİ YAPACAK; Televizyon ekranlarının uzun yıllardır farklı yıllarda farklı kanallarda yayınlanarak en bilinen dizilerinden olan Çocuklar Duymasın final iddiası ile karşı karşıya. Yaz sezonunda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve iyi reyting alan Çocuklar Duymasın neden final yapıyor?

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