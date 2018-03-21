Kanal D tüm çırpınışlarına rağmen o diziye final yaptıracak!

Kanal D tüm var olma çırpınışlarına rağmen o diziye final kararı verebilir. Özellikle son dönemde senaryosunun farklı bir yere doğru evrilmesi izleyiciyi rahatsız eden o Kanal D dizisi final yapacak. Peki hangi Kanal D dizisi final yapacak?

İster yılların dizisi olsun ister yeni başlayan bir dizi olsun farketmiyor artık. İzleyici, aynı işlerden, tekrar eden senaryolardan o kadar bıkmış durumdaki bu durum artık kanalların sık sık final yaptırmasına neden olabilir. Bu süreçte bir Kanal D dizisi daha final yapma ihtimali ile karşı karşıya. Twitter

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Yine final haberleri kulaklara gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere Kanal D kısa bir süre önce Kızlarım için dizisini ve Gülizar dizisi için final karar vermişti. Ancak bu final kararları sadece diziler için değildi. Twitter

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Birçok televizyon programı içinde final kararı alan Kanal D, uzun süredir ekranlarda olan bir dizi için daha final kararı verebilir. Peki Kanal D hangi diziyi bitirecek? Twitter

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