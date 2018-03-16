Kanal D finale götürüyor reyting rekortmeni için izleyici çok üzülecek

Gün geçmiyor ki bir diziden bir kanaldan final haberi almayalım. Türkiye dizileri o kadar çok çabuk tüketiyor ki dizi sektörünün hızına yetişilemiyor. Bu hızlı tüketim aynı zamanda dizi setlerini ve oyuncularını uzun süren ve katlanılması güç çalışma saatlerine de mecbur bırakıyor. Ancak bu kadar çaba, bu kadar uğraşın sonunda bazıları gün yüzü görmeden yayından kaldırılıyor, bazıları ise uzun süredir yayınlanmasına rağmen reytinglerde biraz geriye düşsün hemen final yaptırılıyor. Dizi kıyımına giden Kanal D'nin bir dizisine daha final yaptıracağı iddia ediliyor.