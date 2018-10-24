Kanal D bu sefer pes dedirtti! O dizinin fişini de düşünmeden çekti!

Kanal D'nin büyük yatırım yaptığı ve beklentisinin çok büyük olduğu dizisi için final kararı alındı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizi Bir Litre Gözyaşı final yapıyor, dizinin izleyicileri ise şokta!

Kanal D bu sefer pes dedirtti! O dizinin fişini de düşünmeden çekti!

Kanal D'den şok eden bir karar daha geldi. Son günlerde bir bir dizileri yayından kaldıran Kanal D bu kez gerçek bir hikayeden uyarlanan ve Kore uyarlaması olan dizi Bir Litre Gözyaşı'nın ipini çekmeye hazırlanıyor.

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Kanal D bu sefer pes dedirtti! O dizinin fişini de düşünmeden çekti!

REYTİNGLERE YENİLDİ: Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan Bir Litre Gözyaşı da reytinglere yenildi. Gerçek bir hikayeye dayanan Bir Litre Gözyaşı dizisi düşük reytingler nedeniyle erken final yaparak ekrana veda ediyor.

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Kanal D bu sefer pes dedirtti! O dizinin fişini de düşünmeden çekti!

FİNAL 6. BÖLÜMDE: Başrollerini Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı dizisi ilk bölümüyle 7 Ekim Pazar akşamı ekrana gelmişti.

Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelen Bir Litre Gözyaşı 6. bölümüyle final yapacak. Peki Bir Litre Gözyaşı'nın final bölümü ne zaman yayınlanacak?

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Kanal D bu sefer pes dedirtti! O dizinin fişini de düşünmeden çekti!

SON BÖLÜMDE REYTİNGLER GÜLDÜRMEDİ: Son bölümüyle geçtiğimiz Pazar ekrana gelen Bir Litre Gözyaşı dizisi, reytinglerde Total grubunda 10. sırada, AB grubunda ise 9. sırada yer alabilmişti.

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