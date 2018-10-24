Kanal D bu sefer pes dedirtti! O dizinin fişini de düşünmeden çekti!

Kanal D'den şok eden bir karar daha geldi. Son günlerde bir bir dizileri yayından kaldıran Kanal D bu kez gerçek bir hikayeden uyarlanan ve Kore uyarlaması olan dizi Bir Litre Gözyaşı'nın ipini çekmeye hazırlanıyor.
REYTİNGLERE YENİLDİ: Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan Bir Litre Gözyaşı da reytinglere yenildi. Gerçek bir hikayeye dayanan Bir Litre Gözyaşı dizisi düşük reytingler nedeniyle erken final yaparak ekrana veda ediyor.
FİNAL 6. BÖLÜMDE: Başrollerini Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı dizisi ilk bölümüyle 7 Ekim Pazar akşamı ekrana gelmişti.
Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelen Bir Litre Gözyaşı 6. bölümüyle final yapacak. Peki Bir Litre Gözyaşı'nın final bölümü ne zaman yayınlanacak?
SON BÖLÜMDE REYTİNGLER GÜLDÜRMEDİ: Son bölümüyle geçtiğimiz Pazar ekrana gelen Bir Litre Gözyaşı dizisi, reytinglerde Total grubunda 10. sırada, AB grubunda ise 9. sırada yer alabilmişti.
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