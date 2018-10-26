Kanal D Bir Litre Gözyaşı için final kararı aldı: Seyirci isyan etti!

Vatanım Sensin’de Hilal karakteriyle bir anda önce çıkan Miray Daner, Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol almakta. Cihan karakterine hayat veren Daner, beyincik dejenerasyonu hastası bir kızı oynuyor. Aslında dizinin reytinglerden öteye çok önemli bir anlamı var. Benzer hastalığı yaşayanlar için dizinin gündemde kalması çok önemli.
Ancak Kanal D diziyi 6. bölümde bitirme kararı aldı. Yani sadece 3 bölüm daha ekranda yer alacak. Ancak bu hastalığı yaşayanlar ve yakınları Kanal D’ye böyle bir konuyu gündeme getirdiği için minnettar… Kanal D, final kararıyla en çok bu insanları çok üzmüş durumda.
15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı dizisi, 3 bölüm sonra final yapacak.
Bu duruma en çok da Cihan’ın yaşadıkları gerçek hayatta yaşayanlar üzülecek. Çünkü Cihan’ın hayatı aslında tüm FA’lı (friedreich ataxi’li) kişilerin hayatı… FA ile yaşamak onlar için çok zor… Neler hissettiğini anlamak için Milliyet Blog’da Burcu Ersü’nün yazdıklarına bakmak lazım. Ersü, hastalığı yaşayanlarla facebook’ta bir grup kurmuş ve dizide yaşananları kritik ediyorlar.
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