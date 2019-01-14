Kanada Başbakanı Trudeau’nun ikizi Afganistan’da ortaya çıktı

KANADA'da seçimlerini kazanırken kendini 'yakışıklı' olarak sunan Justin Trudeau'nun ikizi Afganistan'dan çıktı. 'Afgan Star' yarışmacılarından Abdul Selam Meftun, Trudeau'ya benzerliğiyle sosyal medyada fenomen haline geldi.

Kanada Başbakanı Trudeau’nun ikizi Afganistan’da ortaya çıktı

Afganistan'ın Badahşan eyaletindeki düğünlerde halk şarkıları söylerken TV'deki yetenek yarışması 'Afgan Star'a katılarak kaderi değişen Abdul Selam Meftun, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 'kayıp ikizi' olarak küresel çapta ilgi görmeye başladı. 29 yaşındaki kıvırcık saçlı, kalın kaşlı türkücünün Justin Trudeau ile benzerliği ekrana çıkar çıkmaz jürinin ve izleyicilerin dikkatini çekti.

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Kanada Başbakanı Trudeau’nun ikizi Afganistan’da ortaya çıktı

TANIŞMAK İSTİYOR
Programa katılana dek 23. Kanada Başbakanı'nın adını duymamış olan Abdul Selam Meftun, artık Justin Trudeau ile benzerliği üzerinden yarışmayı kazanmayı ve 'kayıp ikiziyle' tanışmayı umuyor.

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Kanada Başbakanı Trudeau’nun ikizi Afganistan’da ortaya çıktı

Yarışmanın son 8'ine kalmayı başaran Meftun, Fransız haber ajansı AFP'ye "İnsanlar artık benim asıl ismimi unuttu. Beni 'Justin Trudeau' diye çağırıyorlar. Bense sosyal medyadaki fotoğrafları görene dek Justin Trudeau hakkında hiçbir şey bilmiyordum" dedi.

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Kanada Başbakanı Trudeau’nun ikizi Afganistan’da ortaya çıktı

'Afgan Star'ın 4 jüri üyesinden biri olan Afganistan doğumlu Kanada vatandaşı müzisyen Keys Ülfet, Meftun'u görür görmez "Benim başbakanımın tıpkısının aynısı" tepkisini göstermişti. Meftun'un sesinin mest edici olduğu görüşündeki Ülfet, Afgan türkücü için Justin Trudeau'nun da ötesine geçen hedefler koydu ve "Allah vergisi bir vokal kabiliyeti var. Yeni Justin Bieber o olabilir." dedi.

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