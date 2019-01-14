Kanada Başbakanı Trudeau’nun ikizi Afganistan’da ortaya çıktı

Yarışmanın son 8'ine kalmayı başaran Meftun, Fransız haber ajansı AFP'ye "İnsanlar artık benim asıl ismimi unuttu. Beni 'Justin Trudeau' diye çağırıyorlar. Bense sosyal medyadaki fotoğrafları görene dek Justin Trudeau hakkında hiçbir şey bilmiyordum" dedi.

'Afgan Star'ın 4 jüri üyesinden biri olan Afganistan doğumlu Kanada vatandaşı müzisyen Keys Ülfet, Meftun'u görür görmez "Benim başbakanımın tıpkısının aynısı" tepkisini göstermişti. Meftun'un sesinin mest edici olduğu görüşündeki Ülfet, Afgan türkücü için Justin Trudeau'nun da ötesine geçen hedefler koydu ve "Allah vergisi bir vokal kabiliyeti var. Yeni Justin Bieber o olabilir." dedi.