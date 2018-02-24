Kanada Başbakanı klasik lider anlayışını bir kez daha yerle bir etti

Renkli kişiliği ve ilginç kıyafetleri ile klasik lider anlayışını yerle bir eden Kanada'nın 46 yaşındaki Başbakanı Justin Trudeau, bu kez Hindistan yerel müziğiyle dans ettiği görüntülerle gündeme geldi. Ziyaretleri sırasında geleneksel kıyafetler giyen Justin Trudeau ve ailesi, alçak gönüllülükleri ile herkesin takdirini kazandı.

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